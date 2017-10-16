200 участников Всемирного фестиваля молодежи из 30 стран приехали в Екатеринбург

Около 200 участников всемирного фестиваля молодежи посетили Екатеринбург.

XIX Всемирный фестиваль молодежи проходит в 15 российских городах, включая Екатеринбург. Эти города посетили гости из таких стран, как США, Австрия, Германия, Индия, Италия и других.

Иностранные гости, прибывшие в Свердловскую область, посетили обелиск «Европа-Азия», Новотрубный завод в Первоуральске и другие достопримечательности уральского региона. Помимо этого, они прошли тренинги по командообразованию.

16 октября гости из других стран будут принимать участие в Хороводе дружбы у главного корпуса УрФУ.

Иностранные участники фестиваля отметили, что планировали посетить именно Екатеринбург. Многие сообщили, что в будущем хотят учиться в уральской столице, пишет REGNUM.