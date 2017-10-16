Службы гражданской обороны Нижнего Тагила отпраздновали своё 85-летие (ФОТО)

4 октября в День гражданской обороны в Нижнем Тагиле прошли командно-штабные учения органов управления ГО. Сценарии учений разрабатывались для двух вариантов: перевод системы ГО города с мирного на военное время и отработка действий при химической аварии на заводе «Тагильское пиво».



Во время проведения учений на территории города также был проведён ряд показательных мероприятий для СМИ по работе служб ГО. Во Дворце творчества юных был развёрнут сборно-эвакуационный пункт, учебная тревога по факту обнаружения подозрительного объекта прошла в детском саду №42 «Солнышко» и учебная пожарная тревога была объявлена в Демидовской городской больнице.



Мероприятия, проведённые в рамках командно-штабных учений, получили высокую оценку со стороны администрации города и Отдела гражданской защиты, сообщает Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила.

Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила