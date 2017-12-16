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Новости Нижнего Тагила

10 юных жителей Нижнего Тагила получили паспорта в День Конституции России (ВИДЕО)

16 декабря 2017, 11:50Добавить новость
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Празднование Дня Конституции Российской Федерации совпало с торжественным событием для юных тагильчан - получением паспорта.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, юным жителям Нижнего Тагила в здании филиала МФЦ Дзержинского района были вручены паспорта.

Как сообщает «Тагил-ТВ», ребята ждали этого дня давно. Теперь перед юными гражданами России открываются новые возможности и прибавляются новые обязанности.

Помимо паспортов ребятам были вручены экземпляры основного закона государства.

 

Видео: Тагил-ТВ
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