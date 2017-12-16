10 юных жителей Нижнего Тагила получили паспорта в День Конституции России (ВИДЕО)

Празднование Дня Конституции Российской Федерации совпало с торжественным событием для юных тагильчан - получением паспорта.
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, юным жителям Нижнего Тагила в здании филиала МФЦ Дзержинского района были вручены паспорта.
Как сообщает «Тагил-ТВ», ребята ждали этого дня давно. Теперь перед юными гражданами России открываются новые возможности и прибавляются новые обязанности.
Помимо паспортов ребятам были вручены экземпляры основного закона государства.
Видео: Тагил-ТВ