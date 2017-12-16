Эстрадное отделение колледжа искусств Нижнего Тагила отпраздновало десятилетие (ВИДЕО

Десять лет назад в Нижнем Тагиле при колледже искусств появилось эстрадное отделение. Экс-солистка группы «Комбинация» стала его бессменным руководителем.

В 2007 году на базе Нижнетагильского колледжа искусств было открыто эстрадное отделение.



Руководство и обучение первого выпуска взяла на себя бывшая солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина.



С момента открытия отделение выпустило 6 потоков музыкантов и эстрадных артистов. Гала-концерт, посвящённый десятилетию отделения, состоялся в родных стенах учебного заведения.



В этот день студенты спели любимые песни, выразив тем самым свою благодарность преподавателям колледжа искусств, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео: Тагил-ТВ