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Новости Нижнего Тагила

Эстрадное отделение колледжа искусств Нижнего Тагила отпраздновало десятилетие (ВИДЕО

16 декабря 2017, 10:50Добавить новость
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Десять лет назад в Нижнем Тагиле при колледже искусств появилось эстрадное отделение. Экс-солистка группы «Комбинация» стала его бессменным руководителем.

В 2007 году на базе Нижнетагильского колледжа искусств было открыто эстрадное отделение.

Руководство и обучение первого выпуска взяла на себя бывшая солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина.

С момента открытия отделение выпустило 6 потоков музыкантов и эстрадных артистов. Гала-концерт, посвящённый десятилетию отделения, состоялся в родных стенах учебного заведения.

В этот день студенты спели любимые песни, выразив тем самым свою благодарность преподавателям колледжа искусств, сообщает «Тагил-ТВ».

 

Видео: Тагил-ТВ

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