-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
вечер: -6
ночь: -8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.90 + 0.19
EUR 69.43 + 0.03
Новости Нижнего Тагила

«ВКонтакте» покажет онлайн музыкальную премию VK Music Awards

16 декабря 2017, 16:25Добавить новость
интернет,Россия,социальная сеть,вконтакте,премия,музыка,награждение
Социальная сеть «ВКонтакте» впервые будет транслировать для своих пользователей музыкальную премию VK Music Awards.

«ВКонтакте» покажет своим пользователям первую собственную музыкальную премию. Награждены будут исполнители самых прослушиваемых песен в VK в 2017 году. Лучшие артисты получат специальную отметку на своей странице в соцсети – «Победитель VK Music Awards».

Трансляция впервые будет доступна пользователям «ВКонтакте» в жанре screen-reality  она будет показана на экранах смартфонов в вертикальном формате. В ней примут участие музыканты со всей России и из-за рубежа, а ведущим премии станет Павел Воля. Мероприятие начнется 25 декабря в 20.00.

Кроме того, владельцы подписки на музыкальный сервис социальной сети смогут получить возможность увидеть трансляцию на большом экране в московском концертном зале, куда будут приглашены также и звездные гости. Билеты на мероприятие будут разыграны среди подписчиков сервиса, верно ответивших на вопросы музыкальной викторины.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Соцсеть «ВКонтакте» проведет музыкальную премию VK Music Awards
3 октября, 15:30
0 0
Лучшие рок-артисты России будут выбраны пользователями «Одноклассников»
30 ноября, 06:05
1 1
Соцсеть «ВКонтакте» покажет лекции из ведущих ВУЗов России в прямом эфире
18 октября, 21:00
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 67
Подписаться на новости