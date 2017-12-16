«ВКонтакте» покажет онлайн музыкальную премию VK Music Awards

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые будет транслировать для своих пользователей музыкальную премию VK Music Awards.

«ВКонтакте» покажет своим пользователям первую собственную музыкальную премию. Награждены будут исполнители самых прослушиваемых песен в VK в 2017 году. Лучшие артисты получат специальную отметку на своей странице в соцсети – «Победитель VK Music Awards».





Трансляция впервые будет доступна пользователям «ВКонтакте» в жанре screen-reality – она будет показана на экранах смартфонов в вертикальном формате. В ней примут участие музыканты со всей России и из-за рубежа, а ведущим премии станет Павел Воля. Мероприятие начнется 25 декабря в 20.00.





Кроме того, владельцы подписки на музыкальный сервис социальной сети смогут получить возможность увидеть трансляцию на большом экране в московском концертном зале, куда будут приглашены также и звездные гости. Билеты на мероприятие будут разыграны среди подписчиков сервиса, верно ответивших на вопросы музыкальной викторины.