10 творческих коллективов Нижнего Тагила выступят 18 марта в ЦК и И НТМК

Большой праздник, который пройдет 18 марта в 11:00 в Центре культуры и искусства НТМК, для тагильчан подготовили творческие коллективы Нижнего Тагила.

18 марта в Центре культуры и искусства НТМК выступят коллективы Нижнего Тагила: хор «Родная песня», шоу-балет «Альянс», а также фольклорный ансамбль «Подковушка» и арт-проект «Танц-артерия». Помимо этого, жителей Нижнего Тагила ждет выступление воспитанников студии вокала «Паприка», студии танца «Victory Dance», балетной школы «Реверанс» и театральной студии «Мельпомена».





Завершится праздничая программа выступлением эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» и хора ветеранов ДК им. И.В. Окунева.



Вход свободный.