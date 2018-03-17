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Новости Нижнего Тагила

Концерты коллективов худсамодеятельности пройдут 18 марта в п. Черемшанка и Евсюниха

17 марта 2018, 20:05Добавить новость
Нижний Тагил,Верхняя Черемшанка,Евстюниха,выборы,выборы 2018,выборы президента,концерт,праздник,праздничная программа
В ДК поселков В. Черемшанка и В. Евстюниха под Нижним Тагилом 18 марта запланировано проведение двух концертных программ, в которых примут участие творческие коллективы поселков.

В п. В. Евстюниха праздничное мероприятие начнется открытием выставки работ детского творчества под названием «Мы родились в России». Ознакомиться с ней можно будет в течение дня с 09:00 до 21:00.


В 13:00 выступит хор «Тагильские россыпи». Концерт под названием «Мы верим в Россию!» с участием танцевальной студии «Акварель» и вокальной группы «Планета KIDS» начнется в 13:30.


В 12:00 в ДК п. Черемшанка выступят студия «Импульс» и хор «Тагильские россыпи».

Вход на мероприятия свободный.

 

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