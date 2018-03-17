Концерты коллективов худсамодеятельности пройдут 18 марта в п. Черемшанка и Евсюниха

В ДК поселков В. Черемшанка и В. Евстюниха под Нижним Тагилом 18 марта запланировано проведение двух концертных программ, в которых примут участие творческие коллективы поселков.

В п. В. Евстюниха праздничное мероприятие начнется открытием выставки работ детского творчества под названием «Мы родились в России». Ознакомиться с ней можно будет в течение дня с 09:00 до 21:00.



В 13:00 выступит хор «Тагильские россыпи». Концерт под названием «Мы верим в Россию!» с участием танцевальной студии «Акварель» и вокальной группы «Планета KIDS» начнется в 13:30.



В 12:00 в ДК п. Черемшанка выступят студия «Импульс» и хор «Тагильские россыпи».



Вход на мероприятия свободный.