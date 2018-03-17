Лучшего следователя выбрали в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Представители следственных органов начали соревнования с тестировании по служебной, правовой и огневой подготовке. После каждый участник выполнил упражнения по стрельбе из пистолета Макарова и продемонстрировал навыки единоборств.



Как сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское», жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, что сделало сложным определение победителя.



Первое место завоевала сотруднику следственного отдела № 3 лейтенант юстиции Софья Пульникова, второе и третье место досталось следователю по особо важным делам следственного управления капитану юстиции Павлу Самарджеву и сотруднику следственного отдела №5 лейтенанту юстиции Анастасии Заровнятных. Все победители и призёры получили дипломы и медали от лица руководства.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»