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Новости Нижнего Тагила

Праздничная программа 18 марта пройдет в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

17 марта 2018, 14:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 18 марта во Дворце культуры «Юбилейный» пройдет праздничная программа.

Начало программы в 11:00. Тагильчане смогут увидеть выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии.

С 12:00 пройдет концерт, на котором выступят коллективы ДК «Юбилейный», а также коллективы студии «Флай», ансамбль песни и танца «Белая Черемушка», хореографический ансамбль «Родничок», группа «Джинсовый кот».

В завершение праздника юные тагильчане смогут посмотреть спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол.

Вход на мероприятие свободный.

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