Праздничная программа для жителей Дзержинского района Нижнего Тагила пройдет 18 марта

В Дзержинском районе Нижнего Тагила помимо праздника в ДК «Космос» 18 марта пройдет еще 3 праздничных программы: в ДК им. И.В. Окунева, детской юношеской спортивной школе № 2, ДК поселка В. Сухоложский.

Во Дворце культуры им. И.В. Окунева 18 марта выступят оркестры Нижнетагильской филармонии «Тагильские гармоники» и «Демидов-камерата». Начало в 12 часов.





Детская юношеская спортивная школа № 2 на Свердлова, 23а 18 марта также будет принимать гостей. Там с 13 до 14 часов пройдет концерт «Тагильских незабудок».



В ДК п. В. Сухоложский по улице Краснофлотская, 28 в 12:00 пройдет концерт «Мы гордимся страной», мероприятие продолжится мульт-праздником «Дорогой добра!».

Вход на все мероприятия свободный.