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Новости Нижнего Тагила

Праздничная программа для жителей Дзержинского района Нижнего Тагила пройдет 18 марта

17 марта 2018, 18:05Добавить новость
Нижний Тагил,концерт,ДК Окунева,Сухоложский,выборы,выборы 2018,выборы президента,спортивная школа
В Дзержинском районе Нижнего Тагила помимо праздника в ДК «Космос» 18 марта пройдет еще 3 праздничных программы: в ДК им. И.В. Окунева, детской юношеской спортивной школе № 2, ДК поселка В. Сухоложский.

Во Дворце культуры им. И.В. Окунева 18 марта выступят оркестры Нижнетагильской филармонии «Тагильские гармоники» и «Демидов-камерата». Начало в 12 часов.

Детская юношеская спортивная школа № 2 на Свердлова, 23а 18 марта также будет принимать гостей. Там с 13 до 14 часов пройдет концерт «Тагильских незабудок».


В ДК п. В. Сухоложский по улице Краснофлотская, 28 в 12:00 пройдет концерт «Мы гордимся страной», мероприятие продолжится мульт-праздником «Дорогой добра!».

 

Вход на все мероприятия свободный.

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