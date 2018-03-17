Праздничная программа пройдет в 2-х ДК Тагилстроевсого района Нижнего Тагила 18 марта

В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила 18 марта администрацией города запланирован ряд праздничных мероприятий. Одно из них пройдет в ДК Железнодорожников, а второе - во «Дворце национальных культур».

Во «Дворце национальных культур» праздничное мероприятие начнется в 11:00 детским спектаклем «Привет мартышке». Затем зрителей ждет выступление творческих коллективов «ДНК» и хора ветеранов ДК им. И.В. Окунева.



С 17:00 до 18:00 на сцене дворца выступят актеры Молодежного театра со спектаклем для детей «Три поросенка».





В ДК Железнодорожников с 13:00 тагильчан будут радовать выступлениями артисты студии вокала «Золотой апельсин», шоу-балета «Экспрессия» и ансамбля «Тагильские незабудки» «ДНК».





Завершиться концертная программа выступлением ансамбля русских народных инструментов «Рябинка».





Вход на мероприятия свободный.