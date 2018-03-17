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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство дворов 18 марта

17 марта 2018, 11:00Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,ремонт,благоустройство,двор,территория
В Нижнем Тагиле 18 марта будет проводиться голосование за дворы,благоустройство которых пройдет в первую очередь.

В администрации города управляющими компаниями уже представлены проекты по благоустройству тагильских дворов, и самые интересные из них планируется внедрять в первую очередь.

Повлиять на то, какой двор станет первым в очереди на благоустройство, могут сами жители города. 18 марта в Нижнем Тагиле состоится голосование за ремонт дворов.

Как пояснил ранее мэр города, те дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство.

 
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