Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство дворов 18 марта

В Нижнем Тагиле 18 марта будет проводиться голосование за дворы,благоустройство которых пройдет в первую очередь.

В администрации города управляющими компаниями уже представлены проекты по благоустройству тагильских дворов, и самые интересные из них планируется внедрять в первую очередь.





Повлиять на то, какой двор станет первым в очереди на благоустройство, могут сами жители города. 18 марта в Нижнем Тагиле состоится голосование за ремонт дворов.





Как пояснил ранее мэр города, те дворы, жители которых будут наиболее активными и отдадут 100% своих голосов, должны занять первое место в очереди на благоустройство.