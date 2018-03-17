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Новости Нижнего Тагила

Творческие коллективы Нижнего Тагила выступят на сцене ФКП «НИИМ» 18 марта

17 марта 2018, 12:05Добавить новость
НТИИМ,творчество,концерт,праздник,праздничная программа,выборы 2018,выборы президента,выборы
В это воскресенье, 18 марта, в ФКП «Нижнетагильском институте испытания металлов» по улице Гагарина, 15 пройдет праздничная программа, на которую смогут прийти все желающие.

Праздник начнется в 11:00. Тагильчан ждет концертная программа с участием хора «Уральский малахит» и выступление танцевальных коллективов ФКП. Также в концерте примут участие коллективы Детской школы искусств № 2. 

Для юных зрителей будет показан спектакль Нижнетагильского драматического театра «Принцесса и горошина».

Вход свободный.

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