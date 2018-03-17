Творческие коллективы Нижнего Тагила выступят на сцене ФКП «НИИМ» 18 марта

В это воскресенье, 18 марта, в ФКП «Нижнетагильском институте испытания металлов» по улице Гагарина, 15 пройдет праздничная программа, на которую смогут прийти все желающие.

Праздник начнется в 11:00. Тагильчан ждет концертная программа с участием хора «Уральский малахит» и выступление танцевальных коллективов ФКП. Также в концерте примут участие коллективы Детской школы искусств № 2.





Для юных зрителей будет показан спектакль Нижнетагильского драматического театра «Принцесса и горошина».



Вход свободный.