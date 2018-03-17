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Новости Нижнего Тагила

Власти Екатеринбурга просят жителей сбивать сосульки с козырьков балконов

17 марта 2018, 12:30Добавить новость
Екатеринбург,жкх,здоровье,погода,Свердловская область,сосульки,Управляющая компания,лед
В столице Урала жителям порекомендовали очищать козырьки балконов от снега и сосулек. В мэрии уверяют, что это входит в поле ответственности хозяев квартир.

Сосульки образовались в городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, из-за потепления и таяния снега. Ежегодно от падения льда с крыш страдают люди.

Оказать помощь по уборке льда с козырьков балконов просят жителей. Для этой деятельности можно прибегать к помощи специализированных организаций. Не стоит забывать о предупреждающих знаках.

В связи с этим, жителей города просят быть осторожнее во время хождения близ домов, передаёт издание «Znak.com».

 
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