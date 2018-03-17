Власти Екатеринбурга просят жителей сбивать сосульки с козырьков балконов

Сосульки образовались в городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, из-за потепления и таяния снега. Ежегодно от падения льда с крыш страдают люди.



Оказать помощь по уборке льда с козырьков балконов просят жителей. Для этой деятельности можно прибегать к помощи специализированных организаций. Не стоит забывать о предупреждающих знаках.



В связи с этим, жителей города просят быть осторожнее во время хождения близ домов, передаёт издание «Znak.com».