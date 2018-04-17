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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские четвероклашки научились мастерить книгу своими руками (ФОТО)

17 апреля 2018, 06:05Добавить новость
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Долгий путь книги от рукописи писателя до типографии проследили участники краеведческой игры для младших школьников «Я-тагильчанин». Учащиеся четвёртых классов школы №7 научились делать книги сами.

12 апреля учащиеся 4 класса школы №7 Нижнего Тагила приняли участие в мастер-классе по созданию собственной книги от Евгении Нестеровой - автора оригинальных, удивительных книжек, которые она изготовила, оформила и написала сама.

Вначале ребята узнали, что изготовление книги начинается с определения формата и содержимого, принятия решения об использовании иллюстрации. Затем на практике смогли пройти путь от писателя до издателя. Кто-то написал о cвоём доме, родной стране, кто-то сделал букварь для младшего брата, были и авторы собственных стихов и рассказов.

Изготовленные издания четвероклашки решили подарить Центральной городской библиотеке, которой в 2018 году исполняется 100 лет, сообщает пресс-служба учреждения.


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Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки
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