Нижнетагильские четвероклашки научились мастерить книгу своими руками (ФОТО)

12 апреля учащиеся 4 класса школы №7 Нижнего Тагила приняли участие в мастер-классе по созданию собственной книги от Евгении Нестеровой - автора оригинальных, удивительных книжек, которые она изготовила, оформила и написала сама.



Вначале ребята узнали, что изготовление книги начинается с определения формата и содержимого, принятия решения об использовании иллюстрации. Затем на практике смогли пройти путь от писателя до издателя. Кто-то написал о cвоём доме, родной стране, кто-то сделал букварь для младшего брата, были и авторы собственных стихов и рассказов.



Изготовленные издания четвероклашки решили подарить Центральной городской библиотеке, которой в 2018 году исполняется 100 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки