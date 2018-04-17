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Новости Нижнего Тагила

Юные таланты Нижнего Тагила встретились в финале «Золотого ключика-2018» (ФОТО)

17 апреля 2018, 10:00Добавить новость
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Четвертый год подряд на творческом конкурсе «Золотой ключик» за звание лучших соревнуются театральные коллективы детских садов. Возраст маленьких актеров от 3 до 7 лет.

В 2018 году в отборочную комиссию поступили заявки от 66 театральных коллективов дошкольных образовательных учреждений Нижнего Тагила. Почти  600 маленьких актёров были задействованы в конкурсных постановках.

10 лучших спектаклей составили шорт-лист фестиваля. За права лучшего соревновались  творческие коллективы детских садов: №177, №85, №209, №52, №195, №182, №196, №164, №98 и №199. В этой нелёгкой борьбе компетентному жюри предстояло выбрать победителей.

 

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Гран-при фестиваля, а именно большой золотой ключик, вручили МБДОУ «Солнышко» Д/С №164 за яркий спектакль «Муха-Цокотуха». В тройку победителей вошли МБДОУ «Академия детства», Д/С №196 с музыкальным спектаклем «Стрекоза и муравей» (1 место), МАДОУ «Радость», Д/С №209 с захватывающей и поучительной историей «Ты особенный» (2 место) и МАДОУ «Радость», Д/С №177 с чудесной сказкой «Лекарство от скуки» (3 место).

Также призовые места были вручены участникам в различных номинациях и в рамках внеконкурсной программы, сообщает Нижнетагильский театр кукол.

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Фото: Нижнетагильский театр кукол
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