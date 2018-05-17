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Новости Нижнего Тагила

Флешмоб в поддержку сборной России по футболу запущен в «Одноклассниках»

17 мая 2018, 06:05Добавить новость
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Пользователи социальной сети «Одноклассники» могут выразить поддержку сборной России по футболу на предстоящем Чемпионате мира. Для этого им нужно присоединиться к флешмобу, который запустил на своей странице молодой футболист «Локомотива» Артём Шпинев.

15 мая челлендж #ЧеканьЗаНаших стартовал в социальной сети «Одноклассники». Футболист «Локомотива» Артём Шпинев вместе с младшим братом первыми запустили флешмоб и приглашают присоединиться всех, кто  хочет поддержать национальную сборную на ЧМ-2018 по футболу.

Чтобы стать участником, необходимо начеканить футбольный мяч несколько раз, снять это на видео и загрузить в «Одноклассники» с хештегом #ЧеканьЗаНаших. Акцию поддержал Российский футбольный союз, а также звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, артисты и певцы. Михаил Галустян, Александра Ревва, Полина Гагарина, Мот и Natan – вот лишь небольшой перечень известных людей, присоединившихся к челленджу, сообщает пресс-служба социальной сети «Одноклассники».

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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