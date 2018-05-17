Театр кукол и ГИБДД показали тагильским ребятам спектакль о безопасности на дорогах

14 мая в Нижнетагильском театре кукол прошла сдача спектакля, на который была приглашена фокус-группа из 4 «В» класса 32-й школы. Ребята смогли пообщаться с режиссёром – Никитой Шмитько из Санкт-Петербурга, задать ему вопросы и получить домашнее задание. Школьники должны были написать отзывы о спектакле, а также нарисовать рисунки по теме увиденного.

«В стране дорожных знаков» – это спектакль-путешествие, динамичный квест, который весело и ярко, без назиданий, объясняет детям правила дорожного движения. В увлекательное путешествие зрители отправляются вместе с забавными и непоседливыми главными героями – красным и зелёным сигналами светофора, который стоит на главном перекрёстке города, -- рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.



15 мая на премьеру спектакля пришли 180 младшеклассников из школы №44. 18 мая перед кукольным театром прошёл праздник, на который пришли ученики 81-й школы, сотрудники ГИБДД, общественники и сами театралы. Для ребят была подготовлена развлекательная программа в виде игровых уроков, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.