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Новости Нижнего Тагила

Более 1,7 млн рублей выделено на ремонт трех опорных пунктов полиции в Нижнем Тагиле

17 мая 2018, 14:20Добавить новость
Нижний Тагил,опорный пункт,ремонт,аукцион,закупки,Молодежная,Зари,Дзержинского
В Нижнем Тагиле отремонтируют три помещения опорных пунктов полиции. Ремонтные работы ОП полиции пройдут по адресам: ул. Молодежная, 22, пр. Дзержинского, 32 и ул. Зари, 47. Общая стоимость контрактов составит более 1,7 млн рублей.

Два аукциона на проведение ремонта в ОП полиции объявлены администрацией города Нижний Тагил в апреле 2018 года на официальном сайте государственных закупок. По результатам аукционов будут выбраны подрядчики, которые должны будут произвести специализированные строительные и ремонтные работы в помещениях.

Начальная стоимость контракта на ремонт помещения ОП полиции на ул. Молодежная, 22 составляет 810 280 рублей. Аукцион состоится 23 мая. Стоимость контракта для ремонта двух помещений на пр. Дзержинского, 32 и ул. Зари, 47 составляет 934 709 рублей. Аукцион для выбора подрядчика пройдет 21 мая.

В Нижнем Тагиле 21 опорный пункт полиции из 54 требует капитального ремонта.

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