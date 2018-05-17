Более 1,7 млн рублей выделено на ремонт трех опорных пунктов полиции в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле отремонтируют три помещения опорных пунктов полиции. Ремонтные работы ОП полиции пройдут по адресам: ул. Молодежная, 22, пр. Дзержинского, 32 и ул. Зари, 47. Общая стоимость контрактов составит более 1,7 млн рублей.

Два аукциона на проведение ремонта в ОП полиции объявлены администрацией города Нижний Тагил в апреле 2018 года на официальном сайте государственных закупок. По результатам аукционов будут выбраны подрядчики, которые должны будут произвести специализированные строительные и ремонтные работы в помещениях.





Начальная стоимость контракта на ремонт помещения ОП полиции на ул. Молодежная, 22 составляет 810 280 рублей. Аукцион состоится 23 мая. Стоимость контракта для ремонта двух помещений на пр. Дзержинского, 32 и ул. Зари, 47 составляет 934 709 рублей. Аукцион для выбора подрядчика пройдет 21 мая.



В Нижнем Тагиле 21 опорный пункт полиции из 54 требует капитального ремонта.