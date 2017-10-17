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Новости Нижнего Тагила

Соцсеть «Одноклассники» покажет в прямом эфире постановки российских театров

17 октября 2017, 19:00Добавить новость
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Социальная сеть «Одноклассники» при участии «Радио России» и «Радио России - Культура» проведет серию трансляций с крупнейших театральных выступлений страны.

В «Одноклассниках» будет запущен проект «Опера XXI», в рамках которого будут транслироваться известные постановки из театров России. В проекте примут участие «Геликон-опера» и «Новая Опера» из Москвы, новосибирский театр «Новат» и многие другие.

Прямые трансляции пользователи смогут наблюдать в сообществе «Радио Культура» в «Одноклассниках». Постановки будут сопровождаться комментариями критиков и экспертов. Также в театрах начнет работу «Открытая студия OK Live», где актеры и режиссеры смогут поделиться со зрителями особенностями постановок.

Начало проекта запланировано на 20 октября: первой будет показана триллер-опера Дж. Верди «Бал-маскарад» в новосибирском театре. Также для показа в соцсети запланированы постановки «Евгений Онегин» и «Мазепа» в «Геликон-Опере», «Андре Шенье» в «Новой Опере», «Борис Годунов» в театре города Самара и CARMINA BURANA в музыкальном театре Ростова.

 

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