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Новости Нижнего Тагила

Тагильские юнкоры примут участие в Фестивале молодёжной журналистики в Екатеринбурге (ФОТО)

17 октября 2017, 06:05Добавить новость
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Фестиваль молодёжной политики TIME CODE проходит в Екатеринбурге. Среди участников есть и юные корреспонденты из Нижнего Тагила.

21 и 22 октября пройдёт финал фестиваля молодёжной политики TIME CODE. Из 22 лауреатов в 11 номинациях компетентное жюри выберет победителей. Среди участников присутствуют и юные корреспонденты из Нижнего Тагила.

Помимо конкурса на фестивале будут проходить бесплатные лекции и мастер-классы, в которых выступят лучшие журналисты, фотографы и редакторы российских СМИ. Вход на площадку свободный, сообщает пресс-служба Дворца молодёжи Екатеринбурга. 21 октября откроется площадка во Дворце молодёжи, 22 октября в Ельцин Центре.


Екатеринбург,интернет,конкурс,Нижний Тагил,Свердловская область,фестиваль,СМИ,корреспондент,молодежьЕкатеринбург,интернет,конкурс,Нижний Тагил,Свердловская область,фестиваль,СМИ,корреспондент,молодежь
Фото: Пресс-служба Дворца молодёжи Екатеринбурга
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