Тагильские юнкоры примут участие в Фестивале молодёжной журналистики в Екатеринбурге (ФОТО)

Фестиваль молодёжной политики TIME CODE проходит в Екатеринбурге. Среди участников есть и юные корреспонденты из Нижнего Тагила.

21 и 22 октября пройдёт финал фестиваля молодёжной политики TIME CODE. Из 22 лауреатов в 11 номинациях компетентное жюри выберет победителей. Среди участников присутствуют и юные корреспонденты из Нижнего Тагила.



Помимо конкурса на фестивале будут проходить бесплатные лекции и мастер-классы, в которых выступят лучшие журналисты, фотографы и редакторы российских СМИ. Вход на площадку свободный, сообщает пресс-служба Дворца молодёжи Екатеринбурга. 21 октября откроется площадка во Дворце молодёжи, 22 октября в Ельцин Центре.

Фото: Пресс-служба Дворца молодёжи Екатеринбурга