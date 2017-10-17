Юные тагильчане запустили «Эстафету добрых дел» и собрали 84 пакета мусора на Вагонке

Вплоть до 17 декабря в Нижнем Тагиле будет проходить благотворительная акция «Эстафета добрых дел». Она стартовала в федерации молодёжных объединений «Юные тагильчане».
Теперь юным жителям города предстоит проводить субботники, акции, концерты, квесты, а также оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
На Вагонке эстафета началась с арт-субботника на площади Танкостроителей и сквере. Организаторами мероприятия стали волонтёры «Бумеранга добра», передаёт пресс-служба мэрии.
Всего в субботнике приняли участие более 80 человек из 10 школ Дзержинского района. В ходе увлекательной приборки было собрано 84 пакета с мусором. После проделанной работы ребята устроили селфи-сессию, а также среди них разыграли призы.