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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане запустили «Эстафету добрых дел» и собрали 84 пакета мусора на Вагонке

17 октября 2017, 09:30Добавить новость
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Вплоть до 17 декабря в Нижнем Тагиле будет проходить благотворительная акция «Эстафета добрых дел». Она стартовала в федерации молодёжных объединений «Юные тагильчане».

Теперь юным жителям города предстоит проводить субботники, акции, концерты, квесты, а также оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

На Вагонке эстафета началась с арт-субботника на площади Танкостроителей и сквере. Организаторами мероприятия стали волонтёры «Бумеранга добра», передаёт пресс-служба мэрии.

Всего в субботнике приняли участие более 80 человек из 10 школ Дзержинского района. В ходе увлекательной приборки было собрано 84 пакета с мусором. После проделанной работы ребята устроили селфи-сессию, а также среди них разыграли призы.

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