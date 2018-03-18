-6
Свердловская область
Нижний Тагил
-6
ночь: -11
утро: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Опрос «Кем я хочу стать?» провели библиотекари филиала №5 ЦГБ Нижнего Тагила (ФОТО)

18 марта 2018, 21:05Добавить новость
Нижний Тагил,библиотека,ЦГБ,филиал №5,опрос,дети,школьники,профессии
В филиале №5 ЦГБ Нижнего Тагила прошел опрос «Кем я хочу стать?», респондентами которого стали 36 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Самыми популярными в 3-х возрастных группах стали профессии врача, учителя и полицейского.

Ученики младшей школы хотят стать изобретателями, грумерами, автомеханиками, писателями и библиотекарями. Ребята постарше – геологами, дизайнерами, кинологами, биологами, иллюстраторами. Ребят из старших классов интересуют профессии инженера-атомщика, танкиста, писателя и парикмахера.

По результатам опроса в филиале ЦГБ был оформлен стенд «Хит-парад профессий», сообщает ЦГБ.

Нижний Тагил,библиотека,ЦГБ,филиал №5,опрос,дети,школьники,профессииНижний Тагил,библиотека,ЦГБ,филиал №5,опрос,дети,школьники,профессииНижний Тагил,библиотека,ЦГБ,филиал №5,опрос,дети,школьники,профессии
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Слаломист из Нижнего Тагила получил возможность попасть на Юношеские Олимпийские Игры
14 марта, 07:00
5 0
12 школьников из Нижнего Тагила победили на региональной Всероссийской Олимпиаде
2 марта, 10:20
2 0
Новый светофор появится на перекрестке Черных и Липового тракта в Нижнем Тагиле
2 марта, 09:35
4 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Сейчас на сайте 3650 гостей и 16 пользователей
Подписаться на новости