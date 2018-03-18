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Новости Нижнего Тагила

Предложение назвать театр в Екатеринбурге в честь Олега Табакова появилось в соцсети

18 марта 2018, 13:30Добавить новость
Екатеринбург,социальная сеть,театр,Свердловский государственный академический театр драмы,Олег Табаков,Табакерка,название

В честь народного артиста СССР Олега Табакова пользователь соцсети предложил назвать Свердловский государственный академический театр драмы.

Предложение o переименовании театра в честь артиста появилось в одной из социальных сетей. В сообщении предлагается переименовать театр в «Театр драмы имени Олега Табакова».

Можно побрататься с Театром-студией «ТАБАКЕРКА», и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова, -- пишет один из пользователей на своей страничке в соцсети.

Как пишет «ТАСС», пресс-служба театра драмы пока не прокомментировала это предложение.
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