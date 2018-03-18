Предложение назвать театр в Екатеринбурге в честь Олега Табакова появилось в соцсети

В честь народного артиста СССР Олега Табакова пользователь соцсети предложил назвать Свердловский государственный академический театр драмы.

Предложение o переименовании театра в честь артиста появилось в одной из социальных сетей. В сообщении предлагается переименовать театр в «Театр драмы имени Олега Табакова».





Можно побрататься с Театром-студией «ТАБАКЕРКА», и пусть выпускники проходят практику в нашем театре драмы имени Олега Табакова, -- пишет один из пользователей на своей страничке в соцсети.