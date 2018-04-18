Полицейские провели «круглый стол» с подростками из детдома Нижнего Тагила (ФОТО)

17 апреля в рамках единого дня профилактики сотрудники полиции встретились с детьми из детского дома.

Начальник полиции ММУ МВД Вячеслав Шведчиков и руководитель подразделения по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева побеседовали с подростками, которые нарушили закон. Большинство из них совершили небольшие кражи из магазинов.



В ходе разговора правоохранители рассказали о примерах, когда воспитанники детских домов добивались поставленных целей и исполняли свои мечты, получали высшее образование и находили себя в разных профессиях.







Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»