+11
Свердловская область
Нижний Тагил
+11
вечер: +12
ночь: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.82 - 0.48
EUR 73.02 - 0.76
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Открытые тренировки гонщиков чемпионата Урала Driftwars пройдут в Нижнем Тагиле

18 мая 2018, 13:25Добавить новость
Нижний Тагил,дрифт,гора Долгая,автомобили,гонки,тренировки,машины,пилоты,гонщики
Около 18 гонщиков соберутся 19 и 20 мая в Нижнем Тагиле на открытых тренировках чемпионата Урала Driftwars.

Накануне первого этапа чемпионата по дрифту, 19 и 20 мая тагильчане смогут увидеть две тренировки для гонщиков, которые протестируют свои автомобили перед соревнованиями.

По сообщению организаторов Driftwars, на горе Долгой будет обустроена зона для желающих посмотреть на тренировки пилотов. Тренировки пройдут 19 мая с 19.00 до 22.00 и 20 мая с 10.00 до 18.00 по адресу ул. Долгая, 1.

Первый этап чемпионата Урала пройдет 1 июля в Нижнем Тагиле.

15 мая в Нижнем Тагиле прошел этап кубка Свердловской области по питбайку.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Несколько автомобилей сгорели в Нижнем Тагиле минувшей ночью (ФОТО)
14 мая, 08:35
0 12
Бюджет Свердловской области может пополниться на 4,5 млрд рублей
11 мая, 14:35
1 1
Проспект Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыт 7 мая для репетиции парада Победы
7 мая, 12:35
3 5

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 85
Подписаться на новости