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Новости Нижнего Тагила

Мастер-классы в рамках акции «Белый цветок» проходят в храмах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

18 мая 2018, 09:00Добавить новость
акция,благотворительность,город,Нижний Тагил,помощь,Россия,Свердловская область,храм
В Нижнем Тагиле проводится традиционная для многих городов акция – День благотворительности «Белый цветок». Мероприятия в России организуются уже на протяжении пяти лет. В Нижнем Тагиле также стартовала череда мастер-классов в городских храмах.

Накануне праздника в городские храмы приходят прихожане, а также мастерицы. Сестры милосердия учат горожан изготавливать белые лилии, ромашки и другие цветы.

Каждый год изготавливается более 200 цветков. Каждый из них символизирует благодарность людям за пожертвования храмам, социальным приютам для детей и взрослых. Средства, которые удалось собрать в этом году, будут направлены на работу тагильского кризисного центра «Ты не одна», а также в центр поддержки семьи «Радость моя».

18 мая в рамках акции в Нижнетагильской филармонии состоится концерт. А 27 мая пройдёт праздник перед Епархиальным управлением на ВМЗ, передаёт «Тагил-ТВ».

 

Видео: «Тагил-ТВ»
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