Мастер-классы в рамках акции «Белый цветок» проходят в храмах Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Накануне праздника в городские храмы приходят прихожане, а также мастерицы. Сестры милосердия учат горожан изготавливать белые лилии, ромашки и другие цветы.



Каждый год изготавливается более 200 цветков. Каждый из них символизирует благодарность людям за пожертвования храмам, социальным приютам для детей и взрослых. Средства, которые удалось собрать в этом году, будут направлены на работу тагильского кризисного центра «Ты не одна», а также в центр поддержки семьи «Радость моя».



18 мая в рамках акции в Нижнетагильской филармонии состоится концерт. А 27 мая пройдёт праздник перед Епархиальным управлением на ВМЗ, передаёт «Тагил-ТВ».