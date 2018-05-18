Парк у ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле ожидает реконструкции с 2014 года

Позже сообщалось, что асфальтирование площадок, тротуаров и дорожек запланировано с июня по октябрь 2016 года.





Июнь, 2016 г.





ыполнена реконструкция системы наружного освещения, озеленение территории и замена ограждения. Как сообщают в пресс-службе Уралвагонзавода, обустроены спортивные и детская зоны, обеспечено строительство площадки для экстремальных видов спорта.





Май, 2018 г.