Фестиваль «Браво!» впервые пройдет на сценах театров Нижнего Тагила (ВИДЕО)

«Браво!» впервые пройдет в Нижнем Тагиле. Первые спектакли можно увидеть уже 19 мая.

В рамках театрального фестиваля «Браво!», который проходит на площадках Екатеринбурга и Нижнего Тагила, на сцене Нижнетагильского драматического театра будет показан спектакль «Сучилища», лауреат премии «Золотая маска».



Приехали наши друзья - Серовский Драмтеатр имени Чехова, идет разгрузка декораций к спектаклю «Сучилища», -- рассказал художественный руководитель Драматического театра Игорь Булыгин.

Фестиваль «Браво!» впервые пройдет на нижнетагильских площадках - сценах Драматического театра и Театра кукол. Декорации из областных театров будут прибывать в город почти ежедневно.



Первые спектакли можно будет увидеть 19 мая, а 28 мая состоится вручение наград победителям прошлогодней конкурсной программы, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».





Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»