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Новости Нижнего Тагила

Фестиваль «Браво!» впервые пройдет на сценах театров Нижнего Тагила (ВИДЕО)

18 мая 2018, 18:25Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,фестиваль,драматический театр,театр кукол,Серов,Браво,золотая маска
Театральный фестиваль «Браво!» впервые пройдет в Нижнем Тагиле. Первые спектакли можно увидеть уже 19 мая.

В рамках театрального фестиваля «Браво!», который проходит на площадках Екатеринбурга и Нижнего Тагила, на сцене Нижнетагильского драматического театра будет показан спектакль «Сучилища», лауреат премии «Золотая маска».
 

Приехали наши друзья - Серовский Драмтеатр имени Чехова,  идет разгрузка декораций к спектаклю «Сучилища», -- рассказал художественный руководитель Драматического театра Игорь Булыгин.

 

Фестиваль «Браво!» впервые пройдет на нижнетагильских площадках - сценах Драматического театра и Театра кукол. Декорации из областных театров будут прибывать в город почти ежедневно.

Первые спектакли можно будет увидеть 19 мая, а 28 мая состоится вручение наград победителям прошлогодней конкурсной программы, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»

 

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