Юные тагильчане поздравили полицию с 300-летием при помощи поделок (ФОТО)

В конкурсе могли принимать участие, как индивидуальные и коллективные работы. На суд авторитетного жюри были представлены поделки из пластилина, ткани, картона, цветной бумаги. В каждой работе авторы создали образы сотрудников полиции.



Третье место заняла воспитанница социально-реабилитационного центра №2 Тагилстроевского района Александра Комарова с работой «Тетя Степа и напарник». На втором месте оказался коллектив воспитанников социально-реабилитационного центра № 5 Дзержинского района. Они создали замечательный образ сыщика мистера Маркоу – персонажа известной и любимой всеми детьми сказки «Приключения Чипполино». Первое место заняла воспитанница Южаковского детского дома Анастасия Смирнова, создавшая куклу улыбчивого старшего лейтенанта полиции.



Все победители будут удостоены дипломов и подарков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»