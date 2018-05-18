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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане поздравили полицию с 300-летием при помощи поделок (ФОТО)

18 мая 2018, 07:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле завершился творческий конкурс «Полицейский Дядя Степа», который приурочен к 300-летию российской полиции. Воспитанники социально-реабилитационных центров и детских домов города представили своё видение полиции в бумаге и пластилине.

В конкурсе могли принимать участие, как индивидуальные и коллективные работы. На суд авторитетного жюри были представлены поделки из пластилина, ткани, картона, цветной бумаги. В каждой работе авторы создали образы сотрудников полиции.

Третье место заняла воспитанница социально-реабилитационного центра №2 Тагилстроевского района Александра Комарова с работой «Тетя Степа и напарник». На втором месте оказался коллектив воспитанников социально-реабилитационного центра № 5 Дзержинского района. Они создали замечательный образ сыщика мистера Маркоу – персонажа известной и любимой всеми детьми сказки «Приключения Чипполино». Первое место заняла воспитанница Южаковского детского дома Анастасия Смирнова, создавшая куклу улыбчивого старшего лейтенанта полиции.

Все победители будут удостоены дипломов и подарков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».


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Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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