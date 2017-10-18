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Новости Нижнего Тагила

2 билета на концерт Александра Розенбаума в Нижнем Тагиле можно выиграть всего за одно фото!

18 октября 2017, 19:15Добавить новость
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24 ноября в Нижнем Тагиле пройдет концерт обладателя двух премий «Золотой граммофон» Александра Розенбаума. И читатели TagilCity.ru смогут выиграть 6 билетов на эти концерты.  Сразу три квеста #тагилсити1000 подарят подписчикам портала ВКонтакте возможность сходить на концерт любимого артиста. Первый розыгрыш 2 билетов уже начался! 

Условия квеста:
1. Сделать фотографию с любой рекламой концерта Александра Розенбаума на улицах Нижнего Тагила (ниже есть адреса) 
2. Выложить это фото на своей странице с хештегами #тагилсити1000 #хочунаконцертрозенбаума
3. Сделать репост записи https://vk.com/wall-3821228_61195
4. Быть подписчиком TagilCity.ru ВКонтакте

Успевайте и вы выиграть заветные билеты на концерт! Итоги - 23 октября. 
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