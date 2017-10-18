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Новости Нижнего Тагила

Эскизы спектакля «12 стульев» презентованы артистам Нижнетагильского драмтеатра (ФОТО)

18 октября 2017, 16:00Добавить новость
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Работники Нижнетагильского драматического театра познакомились с эскизами будущего спектакля «12 стульев», премьера которого назначена на первую декаду декабря.

Эскизы спектакля были привезены в Нижний Тагил из Москвы режиссером Еленой Невежиной и художником Дмитрием Разумовым. Именно они будут заниматься постановкой спектакля «12 стульев» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.  

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отметили, что Елена Невежина является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Дмитрий Разумов - известный художник, который оформлял спектакли в городах по России, а также в Польше и Эстонии. Сейчас они знакомятся с руководством тагильского театра и возможностями его сцены.

 

Елена Невежина в скором времени намерена встретиться с артистами. Она отметила, что роли будут распределены после знакомства со всей труппой тагильского театра. Пока неизвестно, сколько артистов примут участие в спектакле.

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Фото:  пресс-служба администрации Нижнего Тагила

 

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