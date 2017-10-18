Календарь праздников: когда жители России будут отдыхать в 2018 году? (ФОТО)

Список выходных дней 2018 года утвержден правительством России.

Празднование нового года начнется для россиян 30 декабря, а закончится 8 января.

После Дня защитника Отечества и международного женского дня последует по два выходных.

Переход с апреля на май также обеспечен выходными – отдыхать жители России будут с 29 апреля по 2 мая. Военный парад 9 мая пройдет в этот раз в среду.

В 2018 году также самым длинными рабочими месяцами станут октябрь и август – у каждого по 23 рабочих дня.

Также выходными днями объявлены с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.