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Новости Нижнего Тагила

Календарь праздников: когда жители России будут отдыхать в 2018 году? (ФОТО)

18 октября 2017, 12:05Добавить новость
Россия,праздники,выходные,Правительство,утверждение,2018,отдых

Список выходных дней 2018 года утвержден правительством России.

Празднование нового года начнется для россиян 30 декабря, а закончится 8 января.

 

После Дня защитника Отечества и международного женского дня последует по два выходных.

 

Переход с апреля на май также обеспечен выходными – отдыхать жители России будут с 29 апреля по 2 мая. Военный парад 9 мая пройдет в этот раз в среду.

 

В 2018 году также самым длинными рабочими месяцами станут октябрь и август – у каждого по 23 рабочих дня.

 

Также выходными днями объявлены с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

 

Россия,праздники,выходные,Правительство,утверждение,2018,отдых
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