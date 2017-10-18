Курортный сбор в Краснодарском крае в 2018 году составит 10 рублей в день

Власти Кубани установили курортный сбор в регионе размером в 10 рублей в день.

В 2018 году в отдельных территориях Краснодарского края курортный сбор составит 10 рублей за один день. При этом жители Кубани от оплаты сбора будут освобождены по решению властей региона.

Введение курортного сбора является экспериментом и будет проводится в нескольких регионах России. Контроль за расходом полученных средств, а также за проведением эксперимента в Краснодарском крае, будет осуществлять Общественный совет. Также в совете могут порекомендовать в будущем прекратить взымать сбор, пишет «ТАСС».

Напомним, что законопроект о вводе курортного сбора был одобрен 25 июля.