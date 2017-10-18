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Новости Нижнего Тагила

Курортный сбор в Краснодарском крае в 2018 году составит 10 рублей в день

18 октября 2017, 13:00Добавить новость
отдых,курортный сбор,деньги,Краснодарский край,власти,законопроект,общественный совет
Власти Кубани установили курортный сбор в регионе размером в 10 рублей в день.

В 2018 году в отдельных территориях Краснодарского края курортный сбор составит 10 рублей за один день. При этом жители Кубани от оплаты сбора будут освобождены по решению властей региона.

 

Введение курортного сбора является экспериментом и будет проводится в нескольких регионах России. Контроль за расходом полученных средств, а также за проведением эксперимента в Краснодарском крае, будет осуществлять Общественный совет. Также в совете могут порекомендовать в будущем прекратить взымать сбор, пишет «ТАСС».

 

Напомним, что законопроект о вводе курортного сбора был одобрен 25 июля.

 

 
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