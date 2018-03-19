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Новости Нижнего Тагила

Икона Богородицы «Всецарица» прибыла в Нижний Тагил 19 марта

19 марта 2018, 14:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,икона,Собор,Православие,всецарица,Афон,святыни
В Свято-Троицкий собор Нижнего Тагила 19 марта в 11:00 прибыла икона Богородицы «Всецарица». Она пробудет в городе неделю.

Утром 19 марта в Нижний Тагил прибыла икона «Всецарица». Верующие смогут прикоснуться к ней в Свято-Троицком соборе, где она будет находиться всю предстоящую неделю.

Икона Богородицы «Всецарица» получила известность еще в 17 веке. Она хранится в одном из храмов на святой горе Афон. Православные считают, что икона не только исцеляет болезни и помогает в лечении самых безнадежных заболеваний, но и выручает в различных духовных вопросах, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

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