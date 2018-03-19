Военно-поисковое объединение в Нижнем Тагиле отметило 20-летний юбилей

Военно-поисковой отряд «Соболь» в марте 2018 года отметил свой 20-летний юбилей. За свою работу его участники получили благодарности от Общественной палаты РФ и Почетную грамоту Главы города.

Тагильскому военно-поисковому отряду «Соболь» в 2018 году исполнилось 20 лет. С юбилеем его участников поздравил замглавы администрации города Валерий Суров, также «соболята» получили благодарственные письма от Общественной палаты РФ и Почетную грамоту Главы Нижнего Тагила.





Участники военно-поискового методико-воспитательного объединения им. Героя России Василия Юрьева со дня своего основания посетили более 29 поисковых экспедиций.





Они нашли и торжественно захоронили останки 1 299 офицеров Красной Армии и солдат, числившихся пропавшими без вести. Архивная работа отряда помогла установить сведения о 510 пропавших тагильчанах, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».