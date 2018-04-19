Модель из Екатеринбурга снялась в клипе Вована из «Реальных пацанов» (ВИДЕО)

Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина сыграла девушку Владимира Селиванова из «Реальных пацанов».

Дарья Клюкина сыграла девушку главного героя в клипе Владимира Селиванова на песню «Вредная привычка – девочка моя». Там она показала себя в роле героини, которая все время спит и ходит по магазинам, а бой-френд дарит ей подарки и всячески старается угодить, пишет URA.RU.





Напомним, что Дарья дважды принимала участие в съемках передачи «Холостяк». В одном сезоне девушка боролась за сердце актера Ильи Глинникова. Однако приняла решение покинуть проект из-за того, что не испытывала чувств к мужчине, хотя актер пытался ее удержать. В другом сезоне, который сейчас идет по ТВ, Дарья борется за сердце певца Егора Крида. Организаторы проекта сохраняют интригу и пока неизвестно, сможет ли екатеринбурженка покорить сердце холостяка.







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