Рисунки художницы из Екатеринбурга появятся на открытках к ЧМ-2018 по футболу (ФОТО)

Отбором рисунков занимался оргкомитет FIFA. Отправить свои произведения на конкурс Марианне посоветовали в московском издательстве.



Художница нарисовала 17 рисунков акварелью и маркером, на 5 из них изображен Екатеринбург, на остальных – другие города, которые будут принимать мундиаль, пишет Е.1.





Мне нравится рисовать улочки, пейзажи. Нравится все яркое: маркерная техника, акварель, буйство цвета. У меня уже были работы, нарисованные маркером, я решила их и послать: вдруг понравятся? И их утвердили сразу, -- рассказала Марианна.

Фото: Е.1