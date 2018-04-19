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Новости Нижнего Тагила

Рисунки художницы из Екатеринбурга появятся на открытках к ЧМ-2018 по футболу (ФОТО)

19 апреля 2018, 14:05Добавить новость
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Рисунки художницы из Екатеринбурга Марианны Федоровой украсят открытки, посвящённые проведению ЧМ-2018 по футболу.

Отбором рисунков занимался оргкомитет FIFA. Отправить свои произведения на конкурс Марианне посоветовали в московском издательстве.

Художница нарисовала 17 рисунков акварелью и маркером, на 5 из них изображен Екатеринбург, на остальных – другие города, которые будут принимать мундиаль, пишет Е.1.

 Мне нравится рисовать улочки, пейзажи. Нравится все яркое: маркерная техника, акварель, буйство цвета. У меня уже были работы, нарисованные маркером, я решила их и послать: вдруг понравятся? И их утвердили сразу, -- рассказала Марианна.

 

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Фото: Е.1
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