Центру адаптивного спорта Нижнего Тагила будет присвоено имя Михалины Лысовой (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 18 мая пять лет с начала своей деятельности отметил городской Центр адаптивного спорта.

Поздравить сотрудников и воспитанников центра приехал мэр города Сергей Носов и шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова.



Глава города вручил ключи от нового микроавтобуса, рассчитанного на 20 мест, директору ЦАС. Транспортное средство облегчит проблемы с передвижением юных спортсменов, имеющих ОВЗ.



Сергей Носов отметил, что за пять лет работы ЦАС число его воспитанников выросло со 160 человек до 300. На данный момент в центре занимаются 50 перворазрядников и два КМС.





И дальше это направление деятельности будет развиваться, потому что у таких ребят, которые хотят заниматься спортом, должна быть поддержка, -- сказал мэр.



Также глава города попросил у Михалины Лысовой согласие на присвоение первому в Свердловской области ЦАС ее имени, на что спортсменка дала утвердительный ответ.



Следующим этапом развития учреждения может стать строительство спортивно-оздоровительного комплекса для детей, которые занимаются адаптивным спортом. Место, где будет расположен новый объект, уже определено, и ведется подготовка необходимых документов и смет, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.



