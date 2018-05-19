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Новости Нижнего Тагила

Центру адаптивного спорта Нижнего Тагила будет присвоено имя Михалины Лысовой (ФОТО)

19 мая 2018, 12:25Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 18 мая пять лет с начала своей деятельности отметил городской Центр адаптивного спорта.

Поздравить сотрудников и воспитанников центра приехал мэр города Сергей Носов и шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова.

Глава города вручил ключи от нового микроавтобуса, рассчитанного на 20 мест, директору ЦАС. Транспортное средство облегчит проблемы с передвижением юных спортсменов, имеющих ОВЗ.

Сергей Носов отметил, что за пять лет работы ЦАС число его воспитанников выросло со 160 человек до 300. На данный момент в центре занимаются 50 перворазрядников и два КМС.

 И дальше это направление деятельности будет развиваться, потому что у таких ребят, которые хотят заниматься спортом, должна быть поддержка, -- сказал мэр.


Также глава города попросил у Михалины Лысовой согласие на присвоение первому в Свердловской области ЦАС ее имени, на что спортсменка дала утвердительный ответ.

Следующим этапом развития учреждения может стать строительство спортивно-оздоровительного комплекса для детей, которые занимаются адаптивным спортом. Место, где будет расположен новый объект, уже определено, и ведется подготовка необходимых документов и смет, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
 
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