Два школьника из Нижнего Тагила были приглашены в Екатеринбург на Императорский бал

Два школьника из Нижнего Тагила были приглашены на Императорский бал лучших выпускников Свердловской области, который прошел 18 мая в Екатеринбурге.

На бал, который в этом году приурочен к 150-летию со дня рождения Николая II, приглашены 100 отличников и призеров различных олимпиад.



В число приглашенных попали юные тагильчане Инга Баранова и Александр Тельнов. Инга и Александр победили в конкурсе эссе, посвященному 100-летию революции 1917 года.



На церемонии каждому приглашенному вручили золотые или серебряные медали «Преуспевающему», сообщает «Тагил-ТВ».