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Новости Нижнего Тагила

Два школьника из Нижнего Тагила были приглашены в Екатеринбург на Императорский бал

19 мая 2018, 15:45Добавить новость
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Два школьника из Нижнего Тагила были приглашены на Императорский бал лучших выпускников Свердловской области, который прошел 18 мая в Екатеринбурге.

На бал, который в этом году приурочен к 150-летию со дня рождения Николая II, приглашены 100 отличников и призеров различных олимпиад.

В число приглашенных попали юные тагильчане Инга Баранова и Александр Тельнов. Инга и Александр победили в конкурсе эссе, посвященному 100-летию революции 1917 года.

На церемонии каждому приглашенному вручили золотые или серебряные медали «Преуспевающему», сообщает «Тагил-ТВ».

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