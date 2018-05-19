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Новости Нижнего Тагила

Фестиваль «Адрес детства – мой Нижний Тагил» отпраздновал своё 25-летие (ВИДЕО)

19 мая 2018, 10:00Добавить новость
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Тагильский фестиваль «Адрес детства – мой Нижний Тагил» накануне отпраздновал своё 25-летие. На конкурс прибыли его выпускники – 45 победителей 13-ти конкурсов, а также педагоги городских школ и создатели самого события.

Накануне в Нижнем Тагиле состоялось закрытие юбилейного фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил». Впереди у юных горожан, уверены организаторы, новые конкурсы и новые творческие победы.

Победители конкурсов получили дипломы и кубки. Руководители были отмечены почётными грамотами, благодарственными письмами от главы Нижнего Тагила, передаёт «Тагил-ТВ».

На сегодняшний день количество талантливой молодежи в Нижнем Тагиле выросло в два раза. Интересно, что в первые три года проведения в конкурсе приняли участие 4 тысячи школьников. Экс-конкурсанты сейчас сами являются родителями и теперь на конкурс они приводят своих детей. Нередко на сцене ставятся семейные номера. Многие конкурсанты, познакомившись с атмосферой учреждения, остались работать в Городском Дворце детского и юношеского творчества.

Видео: «Тагил-ТВ»
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