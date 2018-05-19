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Новости Нижнего Тагила

Первое богослужение на Нижнетагильской кафедре епископа Евгения пройдет 20 мая

19 мая 2018, 11:45Добавить новость
Нижний Тагил,богослужение,литургия,епископ Евгений,Нижнетагильская епархия,Свято-Троицкий собор,прихожане,верующие,духовенство
20 мая состоится первая встреча прихожан и духовенства Нижнетагильской епархии с епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением.

Встреча пройдет после совершения божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.

По сообщению пресс-службы Нижнетагильской епархии, богослужение будет проведено 20 мая в 9.00. Проведет его высокопреосвященный Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

 

Преосвященный Евгений был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским в мае 2018 года.

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