Данила Багров выбран национальным супергероем в России

Подведены итоги онлайн-голосования на звание национального супергероя России.

Подведены итоги голосования на звание национального супергероя России. Опрос проходил среди пользователей соцсети ВКонтакте.

Победителем стал Данила Багров, главный герой дилогии фильмов «Брат». Он набрал 45% голосов. Второе место занял богатырь Илья Муромец – 13%. А на третьем месте оказался Глеб Жеглов из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», набравший 11% голосов.

Помимо тройки финалистов, в голосовании были и герои современной России. Так, среди номинантов были Игорь Соколовский из сериала «Мажор», Лютый из «Девятой роты». Макс Андреев из «Духлесс», а также Сергей Глухарев из телесериала «Глухарь».

Также среди легендарных персонажей был Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны».

Помимо вышеупомянутых героев были и сатирические персонажи. Однако, особой популярности среди участников опроса они не получили.

Как отметили организаторы голосования, они советовались по поводу номинатив с аудиторией интернета, а также с привлечением различных крупных и общественных организаций.

Всего в голосовании участвовало 40 000 пользователей. Конкурс проходил в два этапа. Голосование организовано в рамках выставки «Интерполитех», сообщает «Московский Комсомолец».