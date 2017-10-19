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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка вошла в 20-ку претенденток на место солистки группы Serebro

19 октября 2017, 11:40Добавить новость
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Жительница Екатеринбурга Анастасия Грибкова прошла первый этап отбора претенденток на место солистки в группу Serebro.

Список 20 участниц, прошедших первых этап, опубликовал продюссер Максим Фадеев. Он отметил, что ему было важно увидеть не только выполненные условия или профессиональные данные каждой претендентки, но и большое желание попасть в саму группу.

 

19-летняя Анастасия рассказала сайту E1.ru, что поет с самого детства.

 

Моя вторая страсть, помимо музыки, это волейбол, а пою я с трёх лет. Я благодарна всевышнему за этот шанс. Когда родные и близкие люди, друзья и знакомые делают всё, чтобы у меня получилось приблизиться к своей мечте - берёт за душу, -- рассказала девушка.

 

Голосование за девушек начнется 19 октября. Для поддержки Анастасии нужно зайти на ее страницу gribkova_nastya в Instagram и поставить «+» под ее видео.

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