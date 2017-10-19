Екатеринбурженка вошла в 20-ку претенденток на место солистки группы Serebro

Жительница Екатеринбурга Анастасия Грибкова прошла первый этап отбора претенденток на место солистки в группу Serebro.

Список 20 участниц, прошедших первых этап, опубликовал продюссер Максим Фадеев. Он отметил, что ему было важно увидеть не только выполненные условия или профессиональные данные каждой претендентки, но и большое желание попасть в саму группу.

19-летняя Анастасия рассказала сайту E1.ru, что поет с самого детства.

Моя вторая страсть, помимо музыки, это волейбол, а пою я с трёх лет. Я благодарна всевышнему за этот шанс. Когда родные и близкие люди, друзья и знакомые делают всё, чтобы у меня получилось приблизиться к своей мечте - берёт за душу, -- рассказала девушка.

Голосование за девушек начнется 19 октября. Для поддержки Анастасии нужно зайти на ее страницу gribkova_nastya в Instagram и поставить «+» под ее видео.