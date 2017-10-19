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Новости Нижнего Тагила

Конкурс на лучшего педагога-автолюбителя прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 октября 2017, 17:30Добавить новость
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Конкурс «Лучший педагог-автолюбитель 2017!» прошел на площадке одной из автошкол Нижнего Тагила. В нем приняли участие педагоги из школ и домов детского творчества, имеющее водительские права категории «В».

Педагогам предложили сразиться в трех состязаниях. В соревновании «Визитная карточка» они творчески представляли себя и свой автомобиль.

Затем участники показали свои знания правил дорожного движения: каждый ответил на 20 вопросов. Заключительным этапом стал автодром, где педагоги продемонстрировали свои навыки управления автомобилем.

Все участники доказали отличные знания ПДД и хорошо показали себя за рулем. Победителем конкурса стал учитель школы № 75/42 Павел Холкин, ему вручили 30 литров бензина.

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Второе место получил педагог школы № 36 Андрей Анисимов, а на третьем оказалась женщина - учительница школы № 49 Наталья Гребенщикова, сообщает пропаганда отдела ГИБДД Нижнего Тагила.

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Фото: пропаганда отдела ГИБДД Нижнего Тагила

 
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