Конкурс на лучшего педагога-автолюбителя прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Конкурс «Лучший педагог-автолюбитель 2017!» прошел на площадке одной из автошкол Нижнего Тагила. В нем приняли участие педагоги из школ и домов детского творчества, имеющее водительские права категории «В».

Педагогам предложили сразиться в трех состязаниях. В соревновании «Визитная карточка» они творчески представляли себя и свой автомобиль.



Затем участники показали свои знания правил дорожного движения: каждый ответил на 20 вопросов. Заключительным этапом стал автодром, где педагоги продемонстрировали свои навыки управления автомобилем.





Все участники доказали отличные знания ПДД и хорошо показали себя за рулем. Победителем конкурса стал учитель школы № 75/42 Павел Холкин, ему вручили 30 литров бензина.







Второе место получил педагог школы № 36 Андрей Анисимов, а на третьем оказалась женщина - учительница школы № 49 Наталья Гребенщикова, сообщает пропаганда отдела ГИБДД Нижнего Тагила.





Фото: пропаганда отдела ГИБДД Нижнего Тагила