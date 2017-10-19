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Новости Нижнего Тагила

Сильный ветер и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле 20 октября

19 октября 2017, 18:30Добавить новость
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На Нижний Тагил и Свердловскую область идет циклон. Объявлено штормовое предупреждение, тагильчан предупреждают о сильных порывах ветра и возможном гололеде.

20 октября в Нижнем Тагиле будет облачно и ветрено, ночная температура воздуха достигнет отметки от 0 до - 5 градусов. Днем воздух может прогреться до +6о С.

Предстоящей ночью и днем 20 октября ожидается ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 метров. Тагильчан просят серьезно отнестись к штормовому предупреждению и соблюдать меры безопасности во время пребывания на улицах, пишет дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила.

Ночью с 19 на 20 октября в Тагиле ожидается мокрый снег, днем будет идти снег с дождем. Из-за низких температур и ночного снега на городских и областных трассах может возникнуть корка льда. Кроме того, возможно налипание мокрого снега на электропровода и временный снежный покров в некоторых городах по области.

 
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