Новогодний городок с аттракционами появится у ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Новогодний городок будет радовать жителей и гостей микрорайона Выя в Нижнем Тагиле, несмотря на действия вандалов.

О планах по праздничному украшению пространства у ДК «Юбилейный» журналистам TagilCity.ru рассказал глава Ленинского района.





У ДК «Юбилейный» будет украшаться фасад, будет сделано праздничное освещение. Стараемся создать для горожан новогоднее настроение, комфортное место для зимнего отдыха, но, увы, пока это не бережётся, разрушается, -- рассказал журналистам TagilCity.ru глава Ленинского района Геннадий Мальцев.



На украшенном к Новому году пространстве будут работать аттракционы, также запланирована игровая программа.

На площади перед ДК «Юбилейный» будут работать три аттракциона: ещё одна горка, паровозик, карусель. 24 декабря в 11:00 у нас во дворце состоится спектакль, после него (примерно в 13:00) на территории зимнего городка запланирована игровая программа для детей, -- рассказала журналистамTagilCity.ru директор ДК «Юбилейный» Лидия Кирпиченко.



Аттракционы на площади перед дворцом будут действовать с 28 декабря по 9 января следующего года.