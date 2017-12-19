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Новости Нижнего Тагила

Новогодний городок с аттракционами появится у ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

19 декабря 2017, 17:35Добавить новость
Нижний Тагил,ДК Юбилейный,дети,Новый год,праздник,аттракционы,горки,ледовый городок,Выя,Фрунзе
Новогодний городок будет радовать жителей и гостей микрорайона Выя в Нижнем Тагиле, несмотря на действия вандалов.

О планах по праздничному украшению пространства у ДК «Юбилейный» журналистам TagilCity.ru рассказал глава Ленинского района.

У ДК «Юбилейный» будет украшаться фасад, будет сделано праздничное освещение. Стараемся создать для горожан новогоднее настроение, комфортное место для зимнего отдыха, но, увы, пока это не бережётся, разрушается, -- рассказал журналистам TagilCity.ru глава Ленинского района Геннадий Мальцев.


На украшенном к Новому году пространстве будут работать аттракционы, также запланирована игровая программа.

 

На площади перед ДК «Юбилейный» будут работать три аттракциона: ещё одна горка, паровозик, карусель. 24 декабря в 11:00 у нас во дворце состоится спектакль, после него  (примерно в 13:00) на территории зимнего городка запланирована игровая программа для детей, -- рассказала журналистамTagilCity.ru директор ДК «Юбилейный» Лидия Кирпиченко.  


Аттракционы на площади перед дворцом будут действовать с 28 декабря по 9 января следующего года. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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