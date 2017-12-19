Тагильский Фестиваль рыжих будет поддержан государством

Фестиваль рыжих, проводимый в Нижнем Тагиле, победил в открытом конкурсе событийных мероприятий.

Совет по развитию туризма Свердловской области подвел итоги конкурса лучших туристических проектов. Нижнетагильский Фестиваль рыжих стал одним из победителей и может претендовать на получение господдержки.



Лучшие проекты были выбраны исходя из их уникальности и массовости, а также возможности финансирования местным бюджетом. Кроме Нижнего Тагила, победителями стали город Арамиль («День рождения Урал Мороза»), Полевской («Мраморная миля»), Артемовский (фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж») и Арти (международный турнир косарей). Этим мероприятиям будет организована господдержка в виде транспортного обеспечения, изготовления печатной информации, привлечение турооператоров и СМИ.



По данным ИА «Новый город», в 2017 году количество заявок на конкурс стало больше, самыми событийными мероприятиями могут похвастаться Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов и Верхотурье.