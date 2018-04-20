Гости церемонии «Человек года 2018»: «Ценности остались на высшем уровне» (ФОТО)

18 апреля завершилась церемония «Человек года 2018» - одно из самых ярких и запоминающихся мероприятий Нижнего Тагила. Во время торжественной церемонии во дворце культуры им. Окунева были подведены итоги голосования и награждены победители года в различных номинациях.

Зал собрал тех, кто пришел поддержать номинантов и поучаствовать в светском мероприятии. Мероприятие собрало наиболее активных, успешных и деятельных людей Нижнего Тагила.







Гости торжества поделились впечатлениями о церемонии Премии «Человек года 2018» и проведенном вечере.



Вуз-банк первый раз участвует в этой премии. Мы приняли решение в этом году поддержать бизнес. Я как управляющая малым и средним бизнесом, считаю, что это важно для предпринимателей, когда тебя признают на городском уровне. Волнительное мероприятие, потому что собирается элита Нижнего Тагила, все люди важные, значимые. Выбрать лучшего очень сложно. Я рада, что мы поучаствовали в премии, -- поделилась Наталья Соболева, управляющий ВУЗ-Банком.

Я впервые выступаю спонсором подобного мероприятия, впервые принимаю участие в таком масштабном мероприятии, для меня все волнительно. Больше всего я переживал за детей с ограниченными возможностями, вообще, мы представляли номинацию «За силу духа», нам очень близки эти люди, и конечно, я больше всего внутренне желал победы таким детям и людям с ОВЗ. Церемония мне очень понравилась, интересная, яркая, -- рассказал о впечатлениях Юрий Бирючев, директор компании «Вода-Воз».

Это было волнительно, я уже второй раз. Мы рады присутствовать на церемонии. Огромное спасибо TagilCity.ru за то, что они нам показывают наших звезд, наших талантов, знакомят нас с ними. Мы и впредь хотим поддерживать наших талантливых ребят, наших тагильчан, поддерживать наш город и эту номинацию. Очень красивые люди собрались, мы рады видеть каждого. Город открывается по-другому, с яркой стороны, -- поблагодарила Лилия Мясоедова, владелица сети магазинов «БОБЕРСТРОЙ», спонсор номинации «За силу духа. Дети».

Очень значимо видеть людей, которые вносят вклад непосредственно в развитие города. Очень порадовались за детишек, которые имеют такую силу духа, которую и нам не мешало бы иметь. Замечательная развязка, замечательный финал. Я рада за тагильчан, что ценности остались на высшем уровне. Дети, здоровье и взаимопомощь. С этой церемонии все ушли одухотворённые, -- поделилась впечатлениями Ирина Мордвова, руководитель сети частных детских садов «Супер-Почемучки».