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Новости Нижнего Тагила

Гости церемонии «Человек года 2018»: «Ценности остались на высшем уровне» (ФОТО)

20 апреля 2018, 12:55Добавить новость
Нижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья Соболева

18 апреля завершилась церемония «Человек года 2018» - одно из самых ярких и запоминающихся мероприятий Нижнего Тагила. Во время торжественной церемонии во дворце культуры им. Окунева были подведены итоги голосования и награждены победители года в различных номинациях. 

Зал собрал тех, кто пришел поддержать номинантов  и поучаствовать в светском мероприятии.  Мероприятие собрало наиболее активных, успешных и деятельных людей Нижнего Тагила.


 

Нижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья СоболеваНижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья СоболеваНижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья Соболева

 

Гости торжества поделились впечатлениями о церемонии Премии «Человек года 2018» и проведенном вечере.
 

Вуз-банк первый раз участвует в этой премии. Мы приняли решение в этом году поддержать бизнес. Я как управляющая малым и средним бизнесом, считаю, что это важно для предпринимателей, когда тебя признают на городском уровне. Волнительное мероприятие, потому что собирается элита Нижнего Тагила, все люди важные, значимые. Выбрать лучшего очень сложно.  Я рада, что мы поучаствовали в премии, -- поделилась Наталья Соболева, управляющий ВУЗ-Банком. 

 

Нижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья Соболева

 

Я впервые выступаю спонсором подобного мероприятия, впервые принимаю участие в таком масштабном мероприятии, для меня все волнительно. Больше всего я переживал за детей с ограниченными возможностями, вообще, мы представляли номинацию «За силу духа», нам очень близки эти люди, и конечно, я больше всего внутренне желал победы таким детям и людям с ОВЗ. Церемония мне очень понравилась, интересная, яркая, -- рассказал о впечатлениях Юрий Бирючев, директор компании «Вода-Воз».

 

Это было волнительно, я уже второй раз. Мы рады присутствовать на церемонии. Огромное спасибо TagilCity.ru за то, что они нам показывают наших звезд, наших талантов, знакомят нас с ними. Мы и впредь хотим поддерживать наших талантливых ребят, наших тагильчан, поддерживать наш город и эту номинацию. Очень красивые люди собрались, мы рады видеть каждого. Город открывается по-другому, с яркой стороны, -- поблагодарила Лилия Мясоедова, владелица сети магазинов «БОБЕРСТРОЙ», спонсор номинации «За силу духа. Дети».

   

Нижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья Соболева

 

Очень значимо видеть людей, которые вносят вклад непосредственно в развитие города. Очень порадовались за детишек, которые имеют такую силу духа, которую и нам не мешало бы иметь. Замечательная развязка, замечательный финал. Я рада за тагильчан, что ценности остались на высшем уровне. Дети, здоровье и взаимопомощь. С этой церемонии все ушли одухотворённые, -- поделилась впечатлениями Ирина Мордвова, руководитель сети частных детских садов «Супер-Почемучки».

 

Нижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья СоболеваНижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья СоболеваНижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья Соболева

 

Дети живут одним днём, в завтрашний день не смотрят. Когда был этот конкурс, голосование, мы переживали. В итоге правильно сделали, что приняли такое решение, пусть оно против правил. Я с удовольствием поучаствовал в премии, -- добавил Лев Мордвов, вице-президент «Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области».

 

Нижний Тагил,Человек года 2018,ДК им. Окунева,номинанты,спонсор,Лев Мордвов,Ирина Мордвова,Лилия Мясоедова,Наталья Соболева


ФОТООТЧЕТ «Встреча гостей Премии «Человек года 2018»

ФОТООТЧЕТ «Церемония вручения Премии «Человек года 2018»

ФОТООТЧЕТ «Неофициальная часть Премии «Человек года 2018»

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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