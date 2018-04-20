0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 60.86 + 3.6
EUR 75.40 + 4.84
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Воспитанники из многодетных семей Нижнего Тагила прошли «Школу безопасности» (ФОТО)

20 апреля 2018, 07:05Добавить новость
безопасность,город,дети,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,многодетная семья,замещающие семьи,социально-реабилитационный центр
В рамках Единого дня профилактики дети из многодетных и замещающих семей Нижнего Тагила приняли участие в профилактической лекции-викторине «Школа безопасности».

19 апреля прошла лекция-викторина «Школа безопасности», на которой дети узнали о том, как правильно вести себя с незнакомыми людьми на улице как держать дистанцию и что нужно отвечать незнакомцу, в случае, если он попытается заговорить.

В конце мероприятия дети получили информационные буклеты по безопасному поведению дома, в интернете, правилам пожарной безопасности, а также стихотворение «Если дома я один». Дополнительной наградой стали небольшие сладкие призы, сообщает Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.


безопасность,город,дети,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,многодетная семья,замещающие семьи,социально-реабилитационный центрбезопасность,город,дети,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,многодетная семья,замещающие семьи,социально-реабилитационный центр
Фото: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Юные тагильчане приняли участие в эстафете в рамках акции «Дети без насилия» (ФОТО)
13 февраля, 08:00
1 0
Юные таланты Нижнего Тагила встретились в финале «Золотого ключика-2018» (ФОТО)
17 апреля, 10:00
6 1
Более тысячи нарушений выявлены на 3 дня рейда в Нижнем Тагиле
17 апреля, 07:00
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 13
Сейчас на сайте 1447 гостей и 8 пользователей
Подписаться на новости