Воспитанники из многодетных семей Нижнего Тагила прошли «Школу безопасности» (ФОТО)

19 апреля прошла лекция-викторина «Школа безопасности», на которой дети узнали о том, как правильно вести себя с незнакомыми людьми на улице как держать дистанцию и что нужно отвечать незнакомцу, в случае, если он попытается заговорить.



В конце мероприятия дети получили информационные буклеты по безопасному поведению дома, в интернете, правилам пожарной безопасности, а также стихотворение «Если дома я один». Дополнительной наградой стали небольшие сладкие призы, сообщает Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Фото: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних